"Participar no debate público inclui fornecer a possibilidade a cada um de falar de assuntos que lhe interessam, isso pode ser particularmente importante quando se trata de responsáveis governamentais e políticos", justificou a tecnológica sediada em São Francisco rede social argumenta que "em razão da sua posição, esses responsáveis têm uma influência enorme e dizem por vezes coisas que podem ser consideradas controversas ou convidam ao debate e à discussão"."Há certos casos onde é do interesse do público ter acesso a certos tuítes, mesmo quando contrariam as nossas regras", argumentou a rede social.Em alguns "casos muito raros", o Twitter colocará "um aviso, um ecrã sobre o qual será preciso clicar antes de ver o tuíte, a fim de dar contexto e clareza".Para além do aviso, o Twitter prevê oferecer menos visibilidade às publicações que violem as regras, tal como já acontece com conteúdos de caráter sensível.A nova regra aplicar-se-á aos responsáveis governamentais, aos eleitos e aos candidatos a uma eleição ou a um cargo governamental que tenham mais de 100 mil seguidores, e será necessário que a conta esteja certificada pelo Twitter.Estas medidas entrarão em vigor a partir de hoje mas não a afetarão publicações anteriores, e são implementadas numa altura em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , que poderá ser afetado pela medida, acusa a rede social de o censurar."Eles impedem as pessoas de me seguir no Twitter, e eu tenho muito mais dificuldades para passar a minha mensagem", disse o presidente norte-americano à televisão Fox Business.