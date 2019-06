Ao jornal, os guardas florestais indicaram que o incêndio começou na estrumeira de uma quinta, de forma espontânea, devido à acumulação excessiva de excrementos de galinha, que entraram em autocombustão e ao calor extremo que se faz sentir em Espanha.



"O fogo está ativo e não está controlado nem estabilizado", avançou Antonio Ramos, chefe da operação dos bombeiros no local.



As autoridades avançam que as chamas podem consumir uma área até 20 mil hectares.



A Proteção Civil pediu aos habitantes de povoações próximas, não ameaçadas pelo fogo, que ficassem dentro de casa devido ao risco da inalação de fumo.