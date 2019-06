Estado Islâmico reivindica atentados em Tunes

o órgão de propaganda do

, a agência Amaq, segundo a France 24. Os ataques mataram pelo menos um polícia e feriram oito outras pessoas.

O Estado Islâmico reivindincou o duplo atentado suicida ocorrido em dois locais diferentes em Tunes, capital da Tunísia, esta quarta-feira. A mensagem foi divulgada através dO primeiro e mais grave dos ataques ocorreu pouco antes do meio-dia na rua central Charles de Gaulle, perto da embaixada da França, quando um homem atacou um carro da polícia que patrulhava a zona. "Foi uma enorme explosão que abalou toda a rua. As pessoas saíram a correr em todas as direções", explicou uma testemunha à agência Efe.Quase ao mesmo tempo que o primeiro bombista suicida atacou no centro da capital, um segundo bombista suicida provocou mais quatro feridos ao explodir um pacote de explosivos perto de um quartel das forças especiais da luta contra o terrorismo, no distrito capital de Al Gorjani.