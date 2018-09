O tufão "Jebi" atingiu a ilha japonesa de Shikoku, na madrugada de terça-feira, dia 4 de Julho, e está a percorrer a ilha Honshu, uma das maiores ilhas japonesas, deixando um rasto de destruição. Até agora, registaram-se seis mortos e 170 feridos.

Há receio que as fortes chuvas, as ondas altas e o vento, com rajadas de 220 km/h, possam provocar deslizamentos de terras e inundações. Este é o maior tufão a atingir o Japão nos últimos 25 anos.

Um dos incidentes mais graves foi registado com uma embarcação de 89 metros de comprimento, em Osaka, que foi atirada pela ondulação contra a ponte que liga à cidade Izumisan o aeroporto de Kinsai. O cargueiro destruiu parte da ponte e ficou encravado nesta. Mesmo assim, não há registo de vítimas, segundo a Euronews.

A fuel tanker has collided into a bridge linking Kansai International airport to city. The airport has flooded and flights have been suspended. pic.twitter.com/UzrYX2NgTm — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 de setembro de 2018





O tufão neste momento dirige-se para Norte e está a motivar alertas de evacuação na cidade de Kobe e em Osaka. Os transportes públicos foram afectados, com algumas ligações ferroviárias e o comboio ultra-rápido Nozomi a serem suspensos. Mais de 700 voos foram cancelados e uma inundação obrigou mesmo a encerrar o aeroporto internacional de Kansai e o parque de diversões dos Estúdios Universal.

EUA afectados pela tempestade tropical Gordon

Nos EUA fizeram-se sentir os primeiros efeitos da tempestade tropical Gordon, na segunda-feira, dia 3 de Setembro, com o registo de chuvas e ventos fortes. Segundo o jornal norte-americano The Telegraph, as autoridades esperam que se forme um tornado que atingirá a costa do golfo dos Estados Unidos.

Por agora, a tempestade só atingiu a Flórida, com ventos que chegaram a atingir os 85 km/h. Em várias praias foram içadas bandeiras vermelhas e mais de 4 mil casas ficaram sem luz, devido às condições meteorológicas.

Ao final dessa terça-feira a tempestade já terá transformado num tornado que atingirá Mississípi, Louisiana e Alabama. Nestes estados o nível da água poderá subir até 1,5 metros. John Bel Edwards, governador do estado do Louisiana, declarou estado de emergência.