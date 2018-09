Pesquisou no Google “como cometer o crime perfeito” antes de matar as filhas

Uma norte-americana foi acusada de assassinar as duas filhas, de quatro e 13 meses. Stephany Lafountain, de 23 anos, detida na passada quinta-feira, matou a primeira filha em 2015 e a segunda em Novembro de 2017 – altura em que as autoridades começaram a investigar o caso. As mais recentes provas revelaram que a mulher pesquisou na Internet, antes de matar a segunda filha, "como cometer um crime perfeito".

Em Fairbanks, no estado do Alasca, Lafountain actuou da mesma forma nos dois crimes – ligou para os serviços de emergência a dizer que as filhas "já não respiravam", explica o USA Today. A investigação prolongou-se durante nove meses, após as suspeitas da polícia depois da morte da segunda criança. As autoridades encontraram nas pesquisas de Internet de Stephany Lafountain coisas como "formas de sufocar", "formas de matar uma pessoa sem provas" ou "como cometer um crime perfeito".

"Isto é uma tragédia inconcebível. Há uma família, e claro, um bebé que sofreu na escuridão, no silêncio. Duas crianças pequenas, dois bebés, assassinadas pela mãe. Como alguém pode imaginar algo assim?", disse em conferência de imprensa, o chefe da polícia de Fairbanks, Eric Jewkes.







As duas autópsias revelaram que ambas as crianças "estavam bem de saúde, não padeciam de nenhuma anomalia genética, doenças ou lesões". A mulher foi detida e acusada de crimes em primeiro e segundo graus, aguardando a sentença no centro de correcção de Fairbanks.