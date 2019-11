Antes de enviar a ajuda militar à Ucrânia, Donald Trump já sabia da queixa do denunciante, que levou ao início do processo de impeachment que decorre na Câmara dos Representantes.

Segundo o The New York Times, Trump foi informado por dois advogados da Casa Branca no final de agosto, que estavam a tentar perceber se eram legalmente obrigados a entregar a queixa ao Congresso.

A ajuda militar, avaliada em 400 milhões de dólares (363 milhões de euros), foi enviada ao país em setembro, na mesma altura em que Trump negou existir qualquer troca de favores entre ele e o presidente da Ucrânia.

Os procedimentos de impeachment arrancaram na sequência de uma denúncia de um agente da CIA acerca de uma chamada telefónica, a 25 de julho, em que Trump pede a Zelensky que investigue o filho de Joe Biden – que foi funcionário de uma empresa ucraniana. Joe Biden é o seu adversário nas eleições de 2020 e Trump alude a eventuais práticas corruptas dessa empresa, ligada ao seu filho.

Uma semana antes da chamada, Trump tinha congelado a ajuda militar. Agora, o comité de impeachment da Câmara dos Representantes quer descobrir se Trump se envolveu em "traição, subornos ou crimes e delitos" ao travar a ajuda militar à Ucrânia.

Adam Schiff, presidente do Comité dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes – onde decorre o impeachment – escreveu numa carta divulgada esta segunda-feira que "as provas de irregularidades e má conduta do Presidente que recolhemos são claras e difíceis de disputar".

"O que nos cabe decidir agora é se este comportamento é compatível com a função de presidente, e se o processo constitucional do impeachment [destituição] é garantido", frisou.

Depois de o caso enviado ao Comité Judicial, espera-se o voto da Câmara dos Representantes (dominada pelos Democratas) junto do Natal e julgamento no Senado (onde os Republicanos têm maioria) em 2020.