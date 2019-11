O embaixador dos Estados Unidos da América na União Europeia e uma das testemunhas-chave do processo de impeachment contra Donald Trump pelas suas ligações com a Ucrânia, Gordon Sondland, foi acusado de assédio sexual por três mulheres.

Através de relatos partilhados nos jornais ProPublica e no Portland Monthly, que fazem referência a acontecimentos passados enquanto Sondland era ainda apenas um empresário e investidor, três mulheres acusam o embaixador de forçar beijos e de retaliações pelos gestos não terem sido correspondidos.

O primeiro caso diz respeito a uma mulher, uma potencial parceira de negócios, que viu o seu acordo quebrado depois de Sondland a ter levado para um quarto de hotel, apenas para a mulher rejeitar um beijo por si forçado.

Outra mulher, uma companheira de trabalho, diz que o embaixador a expôs durante a apresentação de trabalho, depois de ter rejeitado um avanço sexual. A terceira vítima, que se encontrou com Sondland para discutir a possibilidade de emprego, diz que o embaixador tentou beijá-la à força e que, depois de ter recusado, a sua entrevista de emprego terminou.

Em reação, a testemunha-chave no processo de destituição do presidente dos EUA negou todas as acusações e acusou as mulheres de o estarem a tentar descredibilizar devido ao seu papel no impeachment.

"As alegações falsas de toques e beijos não desejados são inventadas e, acredito, coordenadas com fins políticos", indicou Sondland através de comunicado, acrescentando que as mesmas "não são baseadas em factos".