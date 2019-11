O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu uma ordem direta para travar ações disciplinares a um fuzileiro da Marinha norte-americana acusado de crimes de guerra, revelou esta segunda-feira o secretário norte-americano da Defesa, Mark Esper.

Esper afirmou que Trump deu-lhe instruções no domingo para que Edward Gallagher, oficial superior do corpo de elite da Marinha norte-americana, mantivesse o seu direito a vestir a insígnia dos SEAL, uma das principais forças de operações especiais dos EUA. O chefe de Estado já havia defendido o militar, indicando que o caso tinha sido gerido "muito mal desde o início".



















The Navy will NOT be taking away Warfighter and Navy Seal Eddie Gallagher’s Trident Pin. This case was handled very badly from the beginning. Get back to business! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

No domingo, Esper havia pedido a demissão do chefe de Estado-Maior da Marinha, Richard Spencer, por perda de confiança decorrente da sua "falta de sinceridade na condução de conversações com a Casa Branca para o tratamento do caso do fuzileiro Eddie Gallagher".

Esta segunda-feira, o secretário de Defesa explicou que a ordem para que o oficial, acusado de crimes no Iraque, se aposentasse e não perdesse o estatuto de SEAL, tinha vindo diretamente do presidente dos Estados Unidos e tinha tido a conivência do secretário da Marinha.

Trump voltou depois a defender Edward Gallagher em declarações aos jornalistas na Casa Branca. O militar foi absolvido de homicídio de um militante do Estado Islâmico em 2017, embora tenha posado para uma fotografia com o cadáver. Pelo comportamento, o militar foi despromovido de oficial superior para oficial subalterno, com Trump a devolver este mês a sua anterior patente.



Com Lusa