Sismo de magnitude 6,0 atinge ilha de Creta na Grécia

Um sismo de magnitude 6.0 foi esta tquarta-feira de manhã registado a noroeste de ilha de Creta, na Grécia.





De acordo com a agência Reuters, o abalo foi captado pelos sismógrafos do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico e do Serviço Geológico dos Estados Unidos.Até ao momento, não há registo de danos.

Só nesta semana, este já é o terceiro grande sismo que ocorre na Europa.

Em atualização