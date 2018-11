O presidente dos EUA e a sua administração adoptaram novas medidas para negar pedidos de asilo a imigrantes que cheguem ao país ilegalmente, argumentando que está no "interesse nacional" do país e que o actual método está a sobrecarregar o sistema "com demasiados pedidos sem mérito". Para implementar esta acção, Donald Trump evocou poderes de segurança nacional para coibir a protecção humanitária que normalmente que os requisitantes de asilo obtêm nos Estados Unidos.

As novas medidas, anunciadas esta quinta-feira, limitam drasticamente que qualquer imigrante considerado ilegal no território norte-americano possa pedir asilo e protecção no país, numa altura em que uma caravana de migrantes provindos das Honduras e outras regiões da América Central encontra-se actualmente no México e tem como destino precisamente os EUA. Os migrantes, entre 4 mil a 5 mil, esperam conseguir obter asilo nos Estados Unidos, depois de viajaram muitos quilómetros desprotegidos e sem terem pago a traficantes para realizar a viagem.

O avanço desta caravana, além de outras mais pequenas com várias centenas de pessoas, em direcção aos EUA, levou com que Trump destacasse cerca de 5 mil soldados para a fronteira com o México para impossibilitar que os migrantes a atravessem, segundo o The New York Times.





"O nosso sistema de asilo está sobrecarregado com demasiados pedidos sem mérito, de estrangeiros que representam um encargo tremendo para os nossos recursos e que nos impedem de garantir asilo de forma eficiente a quem verdadeiramente o merece", lê-se no comunicado do procurador-geral interino Matthew Whitaker e de secretária da Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen.