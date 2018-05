O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este domingo que vai exigir que se investigue se o Departamento de Justiça e o FBI se infiltraram na sua campanha presidencial com fins políticos e se esses pedidos vieram da administração Obama.

"Venho por este meio, e fá-lo-ei oficialmente amanhã, exigir que o Departamento de Justiça investigue se o FBI/DOJ [Departamento de Justiça]se infiltrou ou vigiou a campanha Trump com propósitos políticos - e se tais pedidos ou ordens foram feitos por pessoas dentro da administração Obama!", anunciou Trump na sua conta do Twitter.





I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!