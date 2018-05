O multimilionário russo Roman Abramovich está no Reino Unido com visto caducado. Segundo o The Guardian, que cita meios de comunicação russos, o pedido de um novo visto já foi feito mas as autoridades britânicas ainda não o concederam ao dono do Chelsea.

O processo está a demorar mais que o habitual, o que poderá ser uma forma de retaliação, explica o jornal. Desde que o ex-espião russo Sergei Skripal foi envenenado em Salisbury, em Março, que as relações entre os dois países estão tremidas. O Reino Unido acusa o Kremlin de ser responsável pelo sucedido. Abramovich é amigo pessoal do presidente russo Vladimir Putin.

O dono do Chelsea está a viver no Reino Unido com um visto de trabalho. Segundo a agência de notícias russa Bell, o avião privado de Abramovich não sai de Londres desde 1 de Abril.