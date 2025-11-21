Sábado – Pense por si

Mundo

A promessa da COP30, ou um “flop” na Amazónia

Tomás Guerreiro 18:40
As mais lidas

Com tudo para ser decisiva, a 30.ª edição da Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas foi só mais uma. O pulmão do mundo não inspirou os líderes dos 196 países a chegarem a bom porto: não há roteiro para a redução do consumo de combustíveis fósseis.

Quando Lula da Silva ressuscitou do “mundo dos mortos” e voltou ao da política internacional, o mundo parou para o ver entrar no recinto da COP27. O atual presidente do Brasil ainda não tomara posse nesse novembro de 2022, mas o povo já o havia eleito. E Lula foi à COP com uma promessa: a reversão das políticas de Bolsonaro para o pulmão do mundo e a de organizar, na Amazónia, a 30.ª edição da conferência internacional de líderes para o combate às alterações climáticas. Um vislumbre de progresso para aqueles que acreditam na urgência de escutar o pulsar da natureza.

Brasil acolhe a COP30 em Belém, na Amazónia, com foco nas alterações climáticas
Brasil acolhe a COP30 em Belém, na Amazónia, com foco nas alterações climáticas AP Photo/Andre Penner

Assim foi: a trigésima edição da COP decorreu esta semana em Belém, no Brasil, mas os crentes terão ficado desiludidos. Para lá dos prazos — como é já hábito desde 2003 -, as negociações entre os líderes mundiais na Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas não chegaram a bom porto até ao final previsto do evento, esta sexta-feira, 21 de novembro. Os esboços do acordo final da COP30 não são os mais animadores: a reunião albergada por Lula da Silva na Amazónia não conseguiu garantir aquele que seria o objetivo principal do evento - consenso diplomático para a construção de um roteiro de redução - e eventual fim - do consumo de combustíveis fósseis.

“O texto atual não revê aquilo que seria essencial: um roteiro para terminar o consumo de combustíveis fósseis. Esse era o aspeto mais importante das políticas de mitigação no combate às alterações climáticas”, explica à SÁBADO Francisco Ferreira, cofundador da associação ambientalista ZERO, desde Belém, no Brasil.

O cientista português considera que outro aspeto negativo desta COP é “a União Europeia não concordar com o aumento do financiamento para o fundo de adaptação às alterações climáticas”. Aliás, o presidente desta edição do evento, André Corrêa do Lago, avançou uma hipótese inédita para o fim desta cimeira: “Podemos sair daqui sem acordo.”

“Mais do que um falhanço político, é um falhanço para a humanidade”, afirma Francisco Ferreira. E acrescenta sobre a posição política de Lula da Silva: “É bastante incisivo em termos de ação climática, mas aquilo que seria um acordo importante e relevante em termos ambientais dificilmente será alcançado nesta COP.”

China, Índia e países árabes: a trilogia dos países ainda em desenvolvimento (humano, sobretudo), que consideram indesejável o desaceleramento da industrialização em prol do clima veem uma injustiça face às regiões do globo que se industrializaram sem condicionantes: Europa e Estados Unidos da América. Por causa disso, e apesar da envolvência do evento e da “forte” participação da sociedade civil, “as negociações mantêm o registo de anos anteriores”, explica Francisco Ferreira.

Já sobre a intervenção de Portugal nas negociações, “é via União Europeia, não isoladamente”, acrescenta o cientista. Contudo, o país subscreveu, a par de mais 29 Estados, uma carta aberta que considera o presente texto inadmissível devido à ausência de um roteiro para a redução do consumo de combustíveis fósseis.

Como todas as outras COP, quando o prazo chega ao fim, as negociações continuam por mais um ou dois dias. E, como em quase todas as outras COP, o objetivo principal fica por cumprir.

Artigos Relacionados
Tópicos Política Políticas ambientais Ambiente Alterações climáticas Amazônia Luiz Inácio Lula da Silva União Europeia Brasil Francisco Ferreira Belém Estados Unidos Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A promessa da COP30, ou um “flop” na Amazónia