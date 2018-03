Todas as crianças sabem como se joga: a canção acaba e cada uma tenta sentar-se nas cadeiras que estão livres. Quem fica de pé perde e abandona o jogo. O alargado jogo das cadeiras começou na Casa Branca dez dias depois de Donald Trump ter assumido o cargo de presidente. A diferença nesta modalidade é que sempre que alguém sai, a cadeira volta ao jogo. Esta terça-feira, Trump parou a música para mais um dos seus funcionários: Rex Tillerson, o secretário de Estado dos EUA, cargo que fica responsável pela diplomacia internacional.

Mas o jogo das cadeiras começou muito antes, no dia 30 de Janeiro. Na primeira volta foi eliminada Sally Yates, a procuradora-geral que se recusou a aceitar a proibição de entrada nos EUA a pessoas oriundas de sete países de maioria muçulmana, o famoso travel ban.

Mas se Sally Yates ter perdido o seu lugar pode não ter surgido como uma inacreditável surpresa – afinal, a procuradora vinha da administração de Barack Obama -, quando foi a vez de ser afastado Michael Flynn, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a situação afigurou-se mais inesperada. Flynn acompanhou Trump ao longo da sua campanha eleitoral, mas acabou por ser ensombrado por ter mentido ao vice-presidente Mike Pence sobre as comunicações que manteve com o embaixador russo Sergey Kislyak no período antes das eleições. Este factor foi determinante no seu descrédito e consequente afastamento, a 13 de Fevereiro, por pedido próprio. Flynn foi substituído no seu cargo por Herbert R. McMaster.











A alteração seguinte na Casa Branca não deu origem a tantas manchetes de jornais sempre prontos a noticiar mais alterações na formação de Trump, mas não deixou de ser notícia. A responsável pelo domicílio do presidente Angella Reid foi afastada a 5 de Maio depois de ter sido seleccionada para o cargo por Barack Obama em 2017. Foi a primeira mulher a deter o cargo e foi substituída por Timothy Harleth. Este cargo não está sujeito a muitas alterações, mesmo depois da entrada em vigor de uma nova administração.

Ao contrário de Reid, cujo despedimento passou quase sem ser notado, o afastamento de James Comey foi altamente comentado. O director do FBI foi, alegadamente, despedido pela forma como lidou com a situação dos e-mails de Hillary Clinton. A sugestão terá partido do Departamento de Justiça dos EUA, mas Trump apressou-se a dizer que a decisão foi a correcta e que mesmo que não fosse pelos e-mails de Clinton, a forma como a investigação à Rússia estava a decorrer era motivo suficiente para o afastamento de Comey que foi consumado a 9 de Maio.

As duas mudanças seguintes foram motivo de pouco alarme. Mike Dubke, o director de comunicação da administração, foi afastado a 18 de Maio sem grandes justificações. Um mês e meio depois, Walter Shaub, o director do Departamento de Ética do Governo, apresentou a sua demissão a 6 de Julho após meses de discórdia com o presidente.

A 21 de Julho verificou-se nova mudança na administração. Desta vez foi Sean Spicer, o porta-voz e, durante um tempo, director de comunicação da Casa Branca demitiu-se quando Donald Trump decidiu contratar Anthony Scaramucci para o cargo de director de comunicação, contra as indicações de Spicer. O porta-voz apresentou a sua demissão e deixou para trás inúmeros momentos icónicos tidos na sala de conferência de imprensa da Casa Branca.









Quatro dias depois foi a vez de Michael Short, um assessor de imprensa trazido por Reince Priebus. Short demitiu-se depois de Anthony Scaramucci ter ameaçado que o iria despedir por ter passado informações à imprensa sem autorização.

A 28 de Julho, o chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, abandonou o cargo. A demissão ocorreu depois de meses de luta interna com os seus subalternos e com outros membros da administração que o acusavam de ser responsável por algumas das derrotas de Trump. A sua demissão surgiu dias depois de ter sido sugerida por Anthony Scaramucci num tweet. Nem só Donald Trump usa passarinhos azuis que carrega(va)m 140 caracteres para transmitir recados.

E "Mooch" poderá ter sido parcialmente responsável pela demissão de Priebus, mas não se aguentou muito tempo no cargo. Depois de 11 dias como director de comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci demitiu-se na sequência de uma conversa incómoda com um jornalista da revista The New Yorker. Esta demissão ocorreu no mesmo dia, 31 de Julho, em que John Kelly assumia o cargo de chefe de gabinete.











Apesar de todas as perdas de peso nos primeiros seis meses de administração trumpiana, a maior delas aconteceu a 18 de Agosto. Steve Bannon, o principal estratega da Casa Branca (um cargo criado para si) e um dos arquitectos da vitória de Trump nas eleições de Novembro de 2016, anunciou ter-se demitido. Esta demissão surgiu dias depois dos incidentes em Charlottesville (três mortos e 40 feridos durante um protesto de apoio à extrema-direita), que colocaram forte pressão sobre o seu cargo. Semanas depois foram conhecidas algumas declarações que Bannon fez sobre Trump que não terão caído bem ao ocupante da Casa Branca. Essas declarações foram captadas por Michael Wolff na obra Fogo e Fúria.











As seguintes demissões e afastamentos não fizeram correr muita tinta em Portugal. Sebastian Gorka, o conselheiro anti-terrorismo da administração demitiu-se a 25 de Agosto por sentir que estava rodeado de figuras do status quo.



Tom Price abandonou o cargo a 29 de Setembro. O Secretário de Serviços de Saúde e Humanos demitiu-se depois de revelações de que tinha gastado cerca de 400.000 dólares em voos privados enquanto viajava em representação da Casa Branca.



Dina Powell, conselheira de confiança nos temas da política do Médio Oriente, anunciou a 8 de Dezembro que iria abandonar a administração sem apresentar motivos.



A 13 do mesmo mês, Omarosa Manigault Newman deixou o seu lugar no departamento de ligações públicas. Omarosa fora uma das concorrentes de The Apprentice, o reality-show de Donald Trump, onde ganhou visibilidade pública.

Entre Dezembro e Fevereiro, a música das cadeiras na Casa Branca demorou mais um pouco a parar mas, a 7 de Fevereiro, o secretário de pessoal da Casa Branca, Rob Porter, deixou um lugar vago depois de se tornar pública uma denúncia de alegada violência doméstica contra si.

No último dia de Fevereiro Hope Hicks, a mais velha aliada de Trump nesta administração – foi estagiária na sua campanha eleitoral –, anunciou que se iria afastar por ter mentido em declarações ao comité encarregue de investigar a possível ligação entre a Rússia e as eleições norte-americana. Hicks seviu como directora de comunicação da Casa Branca a partir de Agosto de 2017.











A 6 de Março, o líder do Conselho Económico Nacional anunciou ter planos para se demitir, na sequência de um amplo debate interno sobre as taxas a aplicar ao aço e alumínio estrangeiro. Trump queria mesmo taxar estes produtos. Cohn recusou-se e vagou uma outra cadeira, mas não a da Sala Oval.

Esta terça-feira, nova cadeira vaga, desta vez a do Secretário de Estado, Rex Tillerson. Os últimos meses têm sido algo tensos entre os dois empresários. Tillerson terá acusado Trump de ser "um imbecil", o presidente negou as acusações e disse que eram notícias falsas veiculadas, pelos meios de comunicação mentirosos de sempre. A Casa Branca garante que Trump pediu a Tillerson que se demitisse. Ex-chefe da diplomacia desmente a informação. No entanto, o presidente diz que acha que o homem da Exxon Mobil será mais feliz.

Mais feliz ou não, Tillerson foi eliminado no jogo das cadeiras. E a canção continua.





Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de março de 2018