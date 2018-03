A matança na Síria continua "sem qualquer vergonha, decência ou responsabilidade, a dois dias do sétimo aniversário do início do conflito", denunciou esta terça-feira a comissão da ONU que documento os crimes da guerra na Síria.

Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da comissão, apresentou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU o relatório mais recente sobre as violações de direitos fundamentais que ocorrem desde Julho passado na Síria.

Ao descrever a situação que se vive na região de Ghouta oriental, o responsável recordou que "nenhuma destas atrocidades é nova".

O presidente da comissão, que lamentou estar a apresentar o seu 23.º relatório à ONU, relembrou a violação do cessar-fogo decretado há dez dias para permitir o acesso humanitário seguro. "Centenas de doentes e feridos pioram enquanto esperam uma possibilidade de evacuação médica. Alguns dos que estavam em lista de casos graves para evacuação já morreram", disse.

No mais recente relatório, a comissão da ONU referiu-se à situação em Afrine – uma cidade do noroeste da Síria, contra a qual o exército turco lançou uma ofensiva a 20 de Janeiro. Actualmente, naquela localidade vivem 320 mil pessoas.

Depois da intervenção de Paulo Sérgio Pinheiro, Hussam Edin Aala, embaixador sírio na ONU em Genebra, rejeitou as alegações da Comissão e acusou o Conselho dos Direitos Humanos de promover "uma campanha para manchar a imagem do Governo sírio".