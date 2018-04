O conselheiro de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tom Bossert, demitiu-se nesta terça-feira.

Mais uma demissão na equipa de Donald Trump. O conselheiro de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tom Bossert, demitiu-se nesta terça-feira e, segundo uma fonte da Casa Branca, citada pela agência Reuters, sairá a pedido do novo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, que se estreou na passada segunda-feira.



"O Presidente Donald Trump agradece o empenho de Tom Bossert com a segurança do nosso grande país", disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, citada pela Reuters. "Tom dirigiu os esforços da Casa Branca para proteger a nação de ameaças terroristas, para fortalecer as nossas ciber-defesas e para responder a uma série de desastres naturais sem precedentes", prosseguiu.



Com a chegada de John Bolton como conselheiro, também o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Michael Anton, se afastou do cargo.



Recorde-se que Bossert já havia desempenhado o cargo de conselheiro de Segurança Interna na Administração de George W. Bush. Era considerado vital no combate aos ciber-ataques realizados por adversários hostis como a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte, criando uma estratégia de contenção e penalização.



Bossert junta-se aos altos funcionários que se demitiram ou que foram despedidos desde que Trump tomou posse, em Janeiro de 2017, entre eles Michael Flynn, ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Rex Tillerson, ex-secretário de Estado dos EUA, e Steve Bannon.