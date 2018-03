A actriz Cynthia Nixon vai mesmo candidatar-se a governadora do estado de Nova Iorque. A decisão foi anunciada esta segunda-feira no Twitter onde "Miranda Hobbes", da série Sexo e a Cidade, explicou os motivos que a levam a desafiar o actual governador Andrew Cuomo, apesar de serem os dois do Partido Democrata. As primárias do partido estão marcadas para Setembro deste ano.

"Os nossos líderes estão a desiludir-nos", defende a actriz num dos vídeos da campanha, que já lançou o seu site oficial. "Queremos que o nosso governo funcione outra vez", acrescenta Nixon, dizendo também que Nova Iorque é o estado "mais desigual" dos EUA.





I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 de março de 2018





A actriz nunca escondeu a sua oposição ao actual governador, o democrata Andrew Cuomo, tendo falado publicamente, e várias vezes, de questões mais relacionadas com a saúde. Alguns dos apoios que procura virão da ala mais à esquerda dos democratas.

Nixon é ainda muito próxima do mayor nova-iorquino, Bill de Blasio, também ele um conhecido opositor de Cuomo. Caso avance e vença, a actriz, homossexual assumida, será a primeira mulher a assumir o cargo.

No início do mês, o The New York Times noticiara que o anúncio da candidatura estaria para breve. Uma hipótese abertamente assumida pela agente da actriz, Rebecca Capellan, em comunicado: "Muitos nova-iorquinos preocupados têm encorajado Cynthia a concorrer ao cargo, e, como ela disse anteriormente, [Nixon] está a explorar essa possibilidade". Menos de duas semanas depois, a candidatura tornou-se real.