Conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul.







"Kim Jong-un prometeu que a Coreia do Norte vai abster-se de realizar novos testes nucleares ou de mísseis. Percebe que a rotina de exercícios militares entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos tem de continuar e expressou um grande desejo de conhecer o presidente Trump tão breve quanto possível. A Coreia do Sul, os Estados Unidos e os nossos aliados insistem na importância de não se repetirem os erros do passado", afirmou o conselheiro sul-coreano, Chung Eui-yong, em Washington.



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, também já confirmou o encontro, sublinhando que o local e a data ainda estão por definir.





.@POTUS greatly appreciates the nice words of the S. Korean delegation & Pres Moon. He will accept the invitation to meet w/ Kim Jong Un at a place & time to be determined. We look forward to the denuclearization of NK. In the meantime all sanctions & maximum pressure must remain — Sarah Sanders (@PressSec) 9 de março de 2018







"Temos uma grande esperança na desnuclearização. Entretanto, toda as sanções e a máxima pressão devem ser mantidas", pode ler-se no tweet de Sanders.



Donald Trump também reagiu no Twitter, afirmando que o encontro "está a ser planeado" e que estão a ser feitos progressos. O presidente norte-americano adiantou ainda que as "sanções se vão manter até ser alcançado um acordo" e que até lá lá não pode haver "testes de mísseis".



Foi o próprio presidente dos Estados Unidos que disse que a Coreia do Sul ia fazer uma "declaração importante" sobre a Coreia do Norte. Trump fez o anúncio aos jornalistas, a partir da Casa Branca, depois de ter estado várias horas reunido com responsáveis da Coreia do Sul, a propósito das recentes conversas inter-coreanas.



O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, vai encontrar-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un, em Maio deste ano. A confirmação da reunião entre os dois líderes chegou pelo