Trump impõe novas tarifas de 10% sobre produtos da China

Donald Trump anunciou, na sua conta no Twitter, que a partir de 1 de setembro os EUA vão impor tarifas alfandegárias adicionais de 10% sobre o equivalente a 300 mil milhões de dólares de produtos chineses que entrarem no país. Isto depois dos reveses na tentativa de retoma das negociações comerciais entre Washington e Pequim.





...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019



Com estas tarifas, todos os produtos chineses passam a ter taxa adicional à entrada nos Estados Unidos, visto que já foram impostas tarifas de 25% sobre o equivalente a 250 mil milhões de dólares. O total passa assim a 550 mil milhões.

Washington e Pequim retomaram na terça-feira a ronda de conversações com vista à obtenção de um acordo comercial. O representante norte-americano do Comércio, Robert Lighthizer, e a sua equipa reuniram-se com as suas contrapartes em Xangai. Mas o encontro terminou ontem sem quaisquer avanços.

Esta foi a primeira reunião entre os representantes das duas maiores economias do mundo desde maio, altura em que as negociações foram suspensas devido a um intensificar de fricções entre ambas as partes.

Trump, nos seus tweets de hoje, não fecha as portas a um entendimento, dizendo que os EUA continuam a procurar prosseguir um diálogo positivo com vista a um acordo comercial.



No entanto, os investidores não escondem a sua preocupação e acorreram a refugiar-se na dívida norte-americana, em detrimento das acções. Com esta corrida, os juros das obrigações dos EUA a 10 anos caíram imediatamente para níveis de 2016, nos 1,92%.

As bolsas norte-americanas, que estavam a negociar no verde, já inverteram a tendência, com os três grandes índices de Wall Street – Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq – a descerem mais de 0,50%.

Na semana passada, Trump tinha já refreado o entusiasmo dos mercados ao declarar que Pequim estava a "desiludir" por não estar a comprar produtos agrícolas americanos como combinado.