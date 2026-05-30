Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de maio de 2026 às 15:30

“Estamos numa boa posição para fazê-lo”: EUA insistem em chegar a "bom acordo" com o Irão

“Estamos numa boa posição para fazê-lo”: EUA insistem em chegar a "bom acordo" com o Irão Os EUA continuam a procurar um “bom acordo” que garanta que o Irão não venha a possuir armas nucleares, afirmou o Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, à imprensa em Singapura, durante a sua visita à 23.ª cimeira de segurança Diálogo ‘Shangri-La’.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30