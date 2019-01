Dono da empresa responsável pelo poço onde, no domingo, um bebé de dois anos caiu garante ter tapado o buraco com uma pedra.

O dono da empresa responsável pelo poço com 110 metros de profundidade onde, no domingo, um bebé de dois anos caiu garante ter tapado o buraco com uma pedra. Antonio Sánchez Gámez não assume responsabilidades pelo acidente, afirmando que alguém tirou a pedra que ele colocou.

"Selo sempre os meus trabalhos por segurança. Se alguém não tivesse tirado a pedra depois, a criança não tinha caído lá dentro", disse o responsável ao El Español. "Eu coloquei uma pedra, alguém a tirou. Eu não tenho a culpa do que aconteceu", sublinhou.

Gámez, dono da Perforaciones Triben, contou ao jornal que no domingo, quando foi chamado ao local, "alguém" tinha feito "uma vala de cerca de cinco ou seis metros de diâmetro à volta do buraco". "Devem ter usado uma retroescavadora para mover a terra. À mão é impossível", explicou.



Antonio Gámez diz estar de consciência tranquila sobre o trabalho que fez mas admite estar preocupado:"Como poderia estar quando a criança não aparece?". O responsável admitiu ainda ter sido aconselhado a contratar um advogado.

Um buraco horizontal para chegar ao bebé

Os trabalhos de resgate para salvar Yulen decorrem desde a tarde de domingo, não existindo ainda quaisquer sinais de vida da criança. Esta terça-feira, está a ser estudada a possibilidade de cavar um buraco horizontal, na diagonal, para chegar até à zona onde estará a criança. Cerca de 100 membros da Guardia Civil e dos bombeiros de Málaga trabalham incessantemente para salvar o bebé.



Caso este plano resulte, o objetivo é depois inserir uma câmara para perceber se o bebé de facto se encontra naquela zona, com ou sem vida, e de seguida aumentar o buraco para uma possível extração.



O tempo que este buraco tardará em ser cavado é desconhecido mas é o método "mais fiável e que se pode realizar no menor tempo possível", disse, citada pelo El País, a sub-delegada do governo de Málaga, María Gámez.