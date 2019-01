Pelosi tinha ao chefe da Casa Branca que não fizesse o discurso no local habitual por questões de segurança relacionadas com o shutdow.

O presidente dos EUA, Donald Trump, enviou uma carta à líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, a confirmar a sua intenção de fazer o tradicional discurso do Estado da União no Congresso, marcado para a próxima terça-feira. A decisão surge depois de Pelosi ter recomendado ao chefe da Casa Branca que não o fizesse por questões de segurança relacionadas com o shutdow, alegando que a paralisação parcial do governo estar a afetar o normal funcionamento dos serviços secretos.

"Eu vou honrar o convite que me fez [ndr: o discurso é convocado pelo líder da Câmara de Representantes] e cumprir os meus deveres constitucionais, revelando informação importante ao Congresso e ao povo dos EUA sobre o Estado da União", disse Trump, numa carta enviada a Pelosi. "Seria triste para o nosso país se o Estado da União não ocorresse no dia previsto e, mais importante, no local previsto", acrescentou.





Trump informs Pelosi that he’s coming to the Hill next Tuesday for the State of the Union pic.twitter.com/z7Cp6wa2PT — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 23, 2019

Nancy Pelosi tinha sugerido que o presidente fizesse o discurso a partir da sala oval da Casa Branca, divulgasse o texto por escrito ou que o adiasse, até que o shutdown, que já dura há cinco semanas, terminasse. Fontes da administração revelaram que estão a preparar planos de contingência, para o caso de o Congresso não aceitar a deslocação do Presidente ao Congresso, na próxima semana.

O presidente apenas pode falar no Congresso se ambas as câmaras, alta e baixa, estiverem de acordo e a maioria Democrata na câmara baixa pode inviabilizar esse cenário.