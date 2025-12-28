Rússia envia três satélites iranianos para o espaço

O Paya, com 150 kg, é o satélite mais pesado que o Irão já colocou em órbita.

Edição de 22 a 28 de dezembro

A Rússia enviou três satélites de comunicação iranianos para o espaço, o segundo lançamento desde julho, avançou este domingo a televisão estatal iraniana.



Rússia lança três satélites iranianos, incluindo o Paya, para o espaço Kim Sung-min/Yonhap via AP

Os satélites Paya, Kowsar e Zafar-2 foram lançados a partir da plataforma de Vostochny, no Leste da Rússia.

Segundo a televisão estatal iraniana, o Paya, com 150 quilogramas (kg), é o satélite mais pesado que o Irão já colocou em órbita.

Estes satélites têm uma vida útil de até cinco anos.

A Rússia e o Irão assinaram, em janeiro, uma parceria estratégica. Em julho, um foguetão da Rússia já tinha enviado o satélite iraniano Nahid-2.

Moscovo tem vindo a condenar os ataques israelitas e americanos contra o Irão.

Os EUA defenderam que os lançamentos de satélites do Irão desafiam uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).