18 de agosto de 2025 às 17:20

O que esperar do encontro de hoje entre Zelensky e Trump?

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, volta a reunir-se esta segunda-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, e faz-se acompanhar por vários líderes europeus. A jornalista da AP Samya Kullab explica o que se pode esperar deste encontro.

