Trump terá interrompido reunião com líderes europeus para telefonar a Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá interrompido a reunião com os líderes europeus para telefonar ao seu homólogo russo, Vladimir Putin. A informação está a ser avançada pelo jornal alemão Bild.



Trump falou ao telefone com Putin após reunião com líderes europeus AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

O republicano esteve esta segunda-feira reunido com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tendo-se seguido um encontro na Casa Branca com vários líderes europeus. Durante ambas as reuniões, Trump avançou que iria telefonar a Putin.

A reunião entre Trump e Zelensky estava agendada para as 18h15 e o encontro com os líderes europeus só aconteceu pelas 20h. Neste último, o norte-americano avançou que iria tentar organizar uma reunião entre o presidente ucrâniano e russo.

O debate ter-se-á centrado na questão das garantias de segurança e na entrega, por parte da Rússia, de todas as crianças ucranianas raptadas. "Precisamos deles. Precisamos que nos sejam devolvidos", pediu Zelensky.