Trump diz que tem o direito de interferir em casos judiciais

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que tem o direito de interferir num processo judicial, mas que até agora decidiu não o fazer, a propósito da redução de pena de um seu antigo consultor.

Roger Stone, ex-consultor de Trump, tinha sido condenado a uma pena de entre sete e nove anos de prisão, por mentir aos procuradores que investigaram a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, mas o Departamento de Justiça reduziu a pena, em nome dos "interesses da justiça", após o presidente ter lamentado a dureza da sentença.

O procurador peral, William Barr, disse na quinta-feira que os comentários presidenciais, feitos através da conta pessoal de Trump na rede social Twitter, não tiveram qualquer impacto sobre a decisão de redução da pena, tomada pela sua equipa.

Barr aproveitou para pedir a Donald Trump para evitar aquele género de comentários no Twitter, dizendo que eles tornam o seu trabalho "impossível", mas assegurou que não foi alvo de qualquer pressão.

"O Presidente nunca me pediu para intervir de qualquer forma num caso criminal", disse o procurador geral, que responde hierarquicamente perante a Casa Branca.

Trump usou esta frase num novo ‘tweet’, hoje de manhã, mas assinalou que considera ter o direito de interferência nos processos judiciais.

"Isto não significa que eu não tenha, como Presidente, o direito legal de o fazer (interferir nos processos). Eu tenho-o, mas até agora tenho decidido não o fazer", escreveu Trump na sua conta pessoal de Twitter.





"The President has never asked me to do anything in a criminal case." A.G. Barr This doesn’t mean that I do not have, as President, the legal right to do so, I do, but I have so far chosen not to!