Trump diz que congressista nascida na Somália "casou com o irmão" e pede-lhe que volte ao seu "país imundo": "Desaparece!"

Ilhan Omar já respondeu e fala num "criminoso", "responsabilizado por violação e acusado de pedofilia"

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Donald Trump fez ontem à noite, na Florida, um duro ataque a Ilhan Omar, uma congressista democrata nascida na Somália, eleita pelo Minnesota. Omar, que tem criticado a política de imigração do presidente, foi alvo do discurso do líder norte-americano que, num tom jocoso, inflamado e amplamente aplaudido pelos presentes, apelidou-a de "farsante", alegando que casou com o próprio irmão.



Ilhan Omar é congressista a representa o partido democrata AP

"Olhem para aquele país, deviam lá ir, Somália, é um lugar lindo... Não tem governo, não tem exército, não tem nada. Tem uma coisa em que são fortes: crime. Tem muito crime. Não têm polícia, tudo o que fazem é matar-se uns aos outros. É imundo, nojento, um lugar horrível. E eles vêm para cá...", considerou Trump.

Depois, concentrou-se na congressista. "E Ilhan Omar... Vocês já ouviram falar dela? Ela é a chefe. Pensem bem! Eles só têm crime, pobreza, poluição. Tudo é horrível por lá. Não têm nada de bom. Dizem que é o pior país do mundo. E ela vem para aqui, da Somália, e diz-nos como governar os Estados Unidos da América!"

Depois, mudou o tom de voz, como que imitando Ilhan Omar. "Ela diz 'a Constituição dá-me certos direitos. Dá-me certos direitos e eu exijo que esses direitos sejam respeitados.' Desaparece daqui para fora! Que farsante!"

Trump acusou-a depois de ter casado com o irmão para poder entrar nos Estados Unidos. "Imagino-o a olhar para ela... Não tenho nada com isso, mas acredito que ela casou com o irmão, o que é totalmente ilegal. Embora seja um casal adorável, na verdade, é um pouco ilegal. 'Querida. Amo-te muito. Boa noite, mano. Vamos para a cama!' Não é desprezível? Nem consigo olhar ela."

Depois, fez referência a uns problemas que a congressista teve com o fisco, para garantir: "Toda a vida dela é baseada num esquema, vamos tirar esta gente do nosso país!"

"Acusado de pedofilia"

A congressista viu e ouviu o que o presidente disse e não tardou a responder. Ilhan Omar deixou uma mensagem no X onde recorda a associação de Trump a Epstein.

"Este discurso incoerente provocaria indignação se não viesse de um criminoso com 34 condenações por crimes graves, responsabilizado por violação e acusado de pedofilia. Ainda não percebi como é que alguém se humilharia voluntariamente desta forma, mas enfim. Aliás, o partido que defende os pedófilos devia encontrar novos argumentos para desviar as atenções", escreveu.

This unhinged rant would solicit anger if it wasn’t coming from a criminal, who has 34 felony convictions, held accountable for rape and accused of being a pedo. I still don’t know how anyone would willingly humiliate themselves like this but here we are. Btw, the pedophile… https://t.co/kj5L5rrkrG — Ilhan Omar (@IlhanMN) May 1, 2026