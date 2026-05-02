Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Trump diz que congressista nascida na Somália "casou com o irmão" e pede-lhe que volte ao seu "país imundo": "Desaparece!"

Isabel Dantas 02 de maio de 2026 às 11:57
As mais lidas

Ilhan Omar já respondeu e fala num "criminoso", "responsabilizado por violação e acusado de pedofilia"

Donald Trump fez ontem à noite, na Florida, um duro ataque a Ilhan Omar, uma congressista democrata nascida na Somália, eleita pelo Minnesota. Omar, que tem criticado a política de imigração do presidente, foi alvo do discurso do líder norte-americano que, num tom jocoso, inflamado e amplamente aplaudido pelos presentes, apelidou-a de "farsante", alegando que casou com o próprio irmão. 

Ilhan Omar é congressista a representa o partido democrata
Ilhan Omar é congressista a representa o partido democrata AP

"Olhem para aquele país, deviam lá ir, Somália, é um lugar lindo... Não tem governo, não tem exército, não tem nada. Tem uma coisa em que são fortes: crime. Tem muito crime. Não têm polícia, tudo o que fazem é matar-se uns aos outros. É imundo, nojento, um lugar horrível. E eles vêm para cá...", considerou Trump.

Depois, concentrou-se na congressista. "E Ilhan Omar... Vocês já ouviram falar dela? Ela é a chefe. Pensem bem! Eles só têm crime, pobreza, poluição. Tudo é horrível por lá. Não têm nada de bom. Dizem que é o pior país do mundo. E ela vem para aqui, da Somália, e diz-nos como governar os Estados Unidos da América!"

Depois, mudou o tom de voz, como que imitando Ilhan Omar. "Ela diz 'a Constituição dá-me certos direitos. Dá-me certos direitos e eu exijo que esses direitos sejam respeitados.' Desaparece daqui para fora! Que farsante!"

Trump acusou-a depois de ter casado com o irmão para poder entrar nos Estados Unidos. "Imagino-o a olhar para ela... Não tenho nada com isso, mas acredito que ela casou com o irmão, o que é totalmente ilegal. Embora seja um casal adorável, na verdade, é um pouco ilegal. 'Querida. Amo-te muito. Boa noite, mano. Vamos para a cama!' Não é desprezível? Nem consigo olhar ela."

Depois, fez referência a uns problemas que a congressista teve com o fisco, para garantir: "Toda a vida dela é baseada num esquema, vamos tirar esta gente do nosso país!"

"Acusado de pedofilia"

A congressista viu e ouviu o que o presidente disse e não tardou a responder. Ilhan Omar deixou uma mensagem no X onde recorda a associação de Trump a Epstein.

"Este discurso incoerente provocaria indignação se não viesse de um criminoso com 34 condenações por crimes graves, responsabilizado por violação e acusado de pedofilia. Ainda não percebi como é que alguém se humilharia voluntariamente desta forma, mas enfim. Aliás, o partido que defende os pedófilos devia encontrar novos argumentos para desviar as atenções", escreveu.

Artigos Relacionados
Tópicos irmã IRmãos irmão Morte do irmão Somália Donald Trump Ilhan Omar Estados Unidos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Trump diz que congressista nascida na Somália "casou com o irmão" e pede-lhe que volte ao seu "país imundo": "Desaparece!"