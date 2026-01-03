Trump diz que casal Maduro está a bordo de um navio de guerra e que assistiu à captura: "Foi incrível"

Presidente confirmou que o líder da Venezuela e a mulher vão ser transportados para Nova Iorque.

Donald Trump explicou este sábado, numa entrevista telefónica à Fox News, que Nicolás Maduro e a mulher foram levados pelas forças especiais para o USS Iwo Jima, um navio de guerra da marinha norte-americana, e que muito em breve o casal vai ser transportado para Nova Iorque.

A carregar o vídeo ... Trump após ataque a Venezuela: 'Nenhum país do mundo seria capaz de fazer o que as nossas forças fizeram'

"Sim, estão no Iwo Jima, estão num navio. Vão para Nova Iorque. Os helicópteros levaram-nos de lá, fizeram um voo agradável de helicóptero - tenho a certeza de que adoraram. Mas eles mataram muita gente, lembrem-se disso", referiu Trump.

Questionado sobre as alternativas que ofereceu a Maduro, Trump admitiu que falou com o presidente da Venezuela na semana passada: "Bem, basicamente disse 'tens de desistir. Tens de te render"'.

O líder dos Estados Unidos admitiu também que viu ao vivo o casal ser detido no quarto. "Militares a sério disseram-me que não há outro país no mundo capaz de realizar uma operação como esta. Se tivessem visto o que aconteceu... Assisti literalmente, como se estivesse a ver um programa de televisão. Se tivessem visto a velocidade, a violência... Foi simplesmente incrível, um trabalho incrível que estas pessoas fizeram. Mais ninguém conseguiria fazer algo semelhante”, acrescentou.

Trump estava em Mar-a-Lago, na Flórida (onde passou o Natal e o Ano Novo), juntamente com militares. "Vimos tudo a partir de uma sala. Todos os detalhes. Estávamos rodeados de muitas pessoas, incluindo generais, e eles sabiam tudo o que estava a acontecer. E foi muito complexo, extremamente complexo", disse o presidente norte-americano. "Na verdade, simplesmente invadiram, invadiram locais onde não era permitido, arrombaram portas de aço que foram ali colocadas precisamente para isso, e foram eliminados numa questão de segundos. Nunca vi nada assim", continuou Trump.