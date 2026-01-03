Ministro do Interior da Venezuela pede à população que não ajude "inimigo invasor"

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Diosdado Cabello acusa os Estados Unidos da América de levarem a cabo um ataque "criminoso e terrorista".
O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, pediu este sábado aos habitantes que "não facilitem as coisas ao inimigo invasor", acusando os Estados Unidos da América de um ataque "criminoso e terrorista" sobre a capital venezuelana esta madrugada.
Diosdado Cabello, ministro do Interior da VenezuelaAP
Em imagens divulgadas pelo canal estatal VTV, Cabello surgiu rodeado de militares e pediu ainda "confiança na liderança" venezuelana perante a situação atual, com o Presidente, Nicolás Maduro, alegadamente retirado à força e detido pelos Estados Unidos.
Pediu "muita calma, que ninguém desespere e que não facilitem as coisas ao inimigo invasor e terrorista" responsável pelo ataque desta madrugada.
O 'número dois' do regime de Maduro questionou a comunidade internacional sobre a sua "cumplicidade perante o ataque invasor, o assassínio de civis, bombas a caírem em zonas habitacionais".
Ministro do Interior da Venezuela pede calma após ataque dos EUA e captura de Maduro
"Os organismos internacionais vão ser cúmplices deste massacre?", perguntou.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou este sábado um “ataque em grande escala” na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolas Maduro, que foi retirado à força do país.
O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.
É desconhecido, para já, o paradeiro de Nicolás Maduro.
