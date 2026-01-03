Sábado – Pense por si

Ministro do Interior da Venezuela pede à população que não ajude "inimigo invasor"

13:08
Diosdado Cabello acusa os Estados Unidos da América de levarem a cabo um ataque "criminoso e terrorista".

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, pediu este sábado aos habitantes que "não facilitem as coisas ao inimigo invasor", acusando os Estados Unidos da América de um ataque "criminoso e terrorista" sobre a capital venezuelana esta madrugada.

Diosdado Cabello, ministro do Interior da Venezuela
Diosdado Cabello, ministro do Interior da Venezuela AP

Em imagens divulgadas pelo canal estatal VTV, Cabello surgiu rodeado de militares e pediu ainda "confiança na liderança" venezuelana perante a situação atual, com o Presidente, Nicolás Maduro, alegadamente retirado à força e detido pelos Estados Unidos.

Pediu "muita calma, que ninguém desespere e que não facilitem as coisas ao inimigo invasor e terrorista" responsável pelo ataque desta madrugada.

O 'número dois' do regime de Maduro questionou a comunidade internacional sobre a sua "cumplicidade perante o ataque invasor, o assassínio de civis, bombas a caírem em zonas habitacionais".

A carregar o vídeo ...
Ministro do Interior da Venezuela pede calma após ataque dos EUA e captura de Maduro

"Os organismos internacionais vão ser cúmplices deste massacre?", perguntou.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou este sábado um “ataque em grande escala” na Venezuela para a , Nicolas Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após durante a noite, e decretou o estado de exceção.

É desconhecido, para já, o paradeiro de Nicolás Maduro.

