Procuradora geral dos EUA revela que Maduro e a mulher vão ser julgados em Nova Iorque

Presidente da Venezuela e a primeira-dama foram "capturados" este sábado pelas forças norte-americanas.

Pam Bondi, a Procuradora Geral dos EUA, revelou este sábado que Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, vão ser julgados em Nova Iorque, depois de terem sido indiciados por narcoterrorismo, importação de cocaína e posse de metralhadoras e explosivos.



Nicolás Maduro foi "capturado" pelos Estados Unidos EPA

O presidente da Venezuela e a primeira dama foram capturados este sábado em Caracas, na sequência de uma operação de militares norte-americanos, conforme confirmou Donald Trump.

"Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, foram indiciados no Distrito Sul de Nova Iorque. Nicolás Maduro foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos", revelou Pam Bondi, nas redes sociais.

A Procuradora Geral deixou depois uma garantia: "Em breve enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos. Em nome de todo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, gostaria de agradecer ao Presidente Trump por ter a coragem de exigir responsabilização em nome do povo americano e um enorme agradecimento às nossas bravas Forças Armadas, que conduziram a incrível e bem-sucedida missão de captura desses dois supostos narcotraficantes internacionais".

