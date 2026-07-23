Trump diz estar "próximo" de decidir "ataque massivo" no Irão

Ataque poderá ser "maior do que nunca", disse presidente dos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, esta quinta-feira, que está "próximo" de tomar uma decisão sobre um "ataque massivo" contra o Irão, numa altura em que a escalada do conflito já está a pressionar os mercados energéticos e fez o Brent ultrapassar os 100 dólares por barril.



Trump quer impôr taxas próprias a outros navios pela passagem segura em Ormuz Julia Demaree Nikhinson/AP

Em declarações à Axios, Trump vaticinou: "Estou a considerar um ataque massivo. Maior do que nunca. Estou perto de tomar uma decisão. Estamos todos prontos para isso."

O presidente norte-americano não definiu um prazo para a sua decisão, numa altura em que dois outros funcionários americanos confirmaram ao Axios que não foi dada ainda nenhuma nova ordem aos militares. A atual escalada da guerra no Irão já fez com que os preços do petróleo ultrapassassem os 100 dólares por barril Brent, nesta quinta-feira.

Trump acrescentou ainda que Israel poderia juntar-se à operação "em dois minutos", se ele pedisse, garantindo: "Não precisamos de ninguém" para lançar um ataque no Irão. O presidente norte-americano advertiu também que haveria "consequências" para Israel se isso acontecesse, sugerindo o risco de retaliação iraniana contra o estado israelita.

A tensão na região tem aumentado ao longo dos últimos 12 dias, procurando os norte-americanos travar ações iranianas contra navios comerciais no estreito de Ormuz. Trump admitiu que os iranianos "querem negociar", mas ainda não estão prontos para fechar um acordo, afirmando mesmo que "ainda não sofreram dor suficiente", enquanto fontes regionais citadas pelo Axios indicaram que a liderança iraniana não aceitou a mais recente proposta de mediação.

Em simultâneo, os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão passaram a atacar navios sauditas no mar Vermelho, agravando a instabilidade numa outra rota crítica para o petróleo e aumentando a pressão sobre os mercados globais de energia. Trump escreveu ainda na rede social Truth Social que, se os Houthi voltarem a disparar contra navios no mar Vermelho, "os EUA responsabilizarão o Irão".