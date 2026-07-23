Assassino de Melissa Hortman condenado a duas prisões perpétuas. Mais 40 anos.

Matou a sangue frio a ex-presidente da Câmara dos Representantes do Minnesota e o marido. A confissão safou-o da pena de morte, mas a pena de Vance Boelter inclui duas prisões perpétuas e mais 40 anos de cadeia.

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O responsável pela morte de Melissa e Mark Hortman conheceu a sua sentença esta quinta-feira. Vance Boelter, de 59 anos, aceitou declarar-se culpado no mês passado para evitar a pena de morte. Foi assim condenado, num tribunal federal, a duas penas de prisão perpétua consecutivas, às quais se somam mais 40 anos de prisão.



Vance Boelter FBI via AP

Na madrugada de 14 de junho do ano passado, Melissa Hortman e Mark Hortman foram assassinados em casa, nos subúrbios de Minneapolis, por um homem que se identificou como um polícia. Antes disso, Boelter tinha-se deslocado à residência do senador estadual John Hoffman, onde disparou contra ele e contra a mulher, Yvette Hoffman, deixando ambos gravemente feridos.

Ainda visitou as casas de outros dois políticos: num dos casos ninguém respondeu à porta e, no outro, fugiu quando um agente da polícia se aproximou do seu veículo. Após uma caça ao homem que durou dois dias, acabou por ser capturado.



John A. Hoffman e Melissa Hortman Minnesota Legislature via AP

A sentença agora conhecida foi imposta por um tribunal federal, mas o criminoso ainda enfrenta acusações estaduais, que incluem duas acusações de homicídio, quatro de tentativa de homicídio, usurpação de identidade de agente policial e maus-tratos a animais, já que Boelter também matou o cão dos Hortman, Gilbert. Além disso, os Hoffman apresentaram uma ação civil por danos pessoais contra Boelter em abril.