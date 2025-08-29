Sábado – Pense por si

Trump cancelou proteção policial para Kamala Harris

Luana Augusto
Luana Augusto 14:20
Ex-vice-presidente deixará de ter seguranças e de receber alertas de ameaças.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá cancelado na quinta-feira a proteção de segurança para a ex-vice-presidente, Kamala Harris. A notícia é avançada pela CNN internacional que cita uma carta intitulada de "Memorando para o Secretário de Segurança Interna" e onde consta esta informação.

Kamala Harris
Kamala Harris EPA / MICHAEL REYNOLDS

"Estão autorizados a descontinuarem quaisquer procedimentos relacionados com a segurança previamente autorizados pelo Memorando Executivo, além dos exigidos pela lei, para a seguinte pessoa, a partir de 1 de setembro de 2025: a ex-vice-presidente Kamala D. Harris", lê-se.

Nos Estados Unidos, os ex-presidentes recebem proteção por parte do Serviço Secreto para o resto da vida. Kamala Harris usufruiu deste direito durante os seis meses seguintes a ter abandonado as suas funções, mas este período terminou a 21 de julho. O pedido de proteção terá, no entanto, sido prorrogado por mais um ano, mas acabou cancelado por Donald Trump.

"A vice-presidente agradece ao Serviço Secreto dos Estados Unidos pelo seu profissionalismo, dedicação e compromisso inabalável com a segurança", disse à CNN a assessora de Kamala Harris, Kirsten Allen.

Os presidentes e candidatos presidenciais enfrentam frequentemente ameaças à segurança. Aliás, no ano passado Donald Trump foi alvo de duas tentativas de assassinato durante a sua campanha presidencial. Já Kamala Harris terá, de acordo com pessoas familiarizadas com as operações de segurança, enfrentado também preocupações de segurança dado que foi a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente dos EUA. Em janeiro, quando Donald Trump tomou posse enquanto presidente, as ameaças de segurança contra Harris ainda se encontravam em níveis preocupantes, reporta a CNN.

Além do desaparecimento dos agentes designados a protegê-la, esta notícia traz consigo outras consequências. O cancelamento desta escolta significa que também deixarão de ser analisados os e-mails ou mensagens nas redes sociais e que Kamala Harris não terá mais acesso a alertas de ameaças.

