Menina de 12 anos violada por vários colegas de turma em Espanha

Agressão foi levada a cabo por cinco a seis menores. Suspeitos ainda foram expulsos da escola, mas sendo menores de 14 anos e estando protegidos pela lei, acabaram por regressar ao ensino.
Uma menina de 12 anos foi agredida sexualmente por vários colegas de turma durante uma festa de aniversário que aconteceu em Burgos, Espanha, revelou esta quinta-feira o Diario de Burgos.
Agente da Polícia Nacional, de EspanhaEuropa Press via AP
Tudo aconteceu em maio deste ano, quando cinco a seis menores de 11 e 12 anos agrediram sexualmente a colega de turma da mesma idade durante uma festa que se deu fora da escola que ambos frequentavam. O momento envolveu ainda outras crianças que assistiram ao ato sexual, mas que não participaram nele.
A criança denunciou de imediato o caso aos pais, que logo avançaram com uma queixa. A Polícia Nacional espanhola começou a investigar o caso e identificou todos os envolvidos neste cenário.
Os suspeitos ainda foram expulsos da escola durante cinco dias, depois de a direção ter tomado conhecimento do ocorrido, mas acabaram readmitidos, apesar de terem sido distribuídos por turmas diferentes. A vítima, que sofreu traumas físicos e psicológicos, também conseguiu regressar à escola apesar do sucedido.
Segundo fontes judiciais citadas pelo jornal La Vanguardia, não é no entanto uma surpresa que os agressores tenham regressado à escola, isto porque, sendo todos menores de 14 anos, estão protegidos pela legislação juvenil - o que significa que são considerados imputáveis.
Não sendo possível aplicar qualquer tipo de pena aos agressores, a Polícia Nacional limitou-se a receber a queixa, a identificá-los e a remeter um relatório com todos os dados ao Ministério Público da Infância e da Juventude.
Os menores, que estão sob tutela dos pais, deverão participar agora em programas destinados a ajudá-los a compreender a gravidade dos seus atos. Enquanto isso, continuarão a ir à escola.