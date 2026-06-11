Menina de 12 anos violada por vários colegas de turma em Espanha

Agressão foi levada a cabo por cinco a seis menores. Suspeitos ainda foram expulsos da escola, mas sendo menores de 14 anos e estando protegidos pela lei, acabaram por regressar ao ensino.

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Uma menina de 12 anos foi agredida sexualmente por vários colegas de turma durante uma festa de aniversário que aconteceu em Burgos, Espanha, revelou esta quinta-feira o Diario de Burgos.



Agente da Polícia Nacional, de Espanha Europa Press via AP

Tudo aconteceu em maio deste ano, quando cinco a seis menores de 11 e 12 anos agrediram sexualmente a colega de turma da mesma idade durante uma festa que se deu fora da escola que ambos frequentavam. O momento envolveu ainda outras crianças que assistiram ao ato sexual, mas que não participaram nele.

A criança denunciou de imediato o caso aos pais, que logo avançaram com uma queixa. A Polícia Nacional espanhola começou a investigar o caso e identificou todos os envolvidos neste cenário.

Os suspeitos ainda foram expulsos da escola durante cinco dias, depois de a direção ter tomado conhecimento do ocorrido, mas acabaram readmitidos, apesar de terem sido distribuídos por turmas diferentes. A vítima, que sofreu traumas físicos e psicológicos, também conseguiu regressar à escola apesar do sucedido.

Segundo fontes judiciais citadas pelo jornal La Vanguardia, não é no entanto uma surpresa que os agressores tenham regressado à escola, isto porque, sendo todos menores de 14 anos, estão protegidos pela legislação juvenil - o que significa que são considerados imputáveis.

Não sendo possível aplicar qualquer tipo de pena aos agressores, a Polícia Nacional limitou-se a receber a queixa, a identificá-los e a remeter um relatório com todos os dados ao Ministério Público da Infância e da Juventude.

Os menores, que estão sob tutela dos pais, deverão participar agora em programas destinados a ajudá-los a compreender a gravidade dos seus atos. Enquanto isso, continuarão a ir à escola.