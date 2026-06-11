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Vários andares do Pentágono evacuados

Luana Augusto
Luana Augusto 16:21
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Em causa está um "incidente com materiais perigosos". Ao que tudo indica, trata-se de "um problema de qualidade do ar".

Vários andares e corredores do Pentágono foram esta quinta-feira isolados e evacuados devido a um "incidente com materiais perigosos", revelaram à internacional três fontes familiarizadas com o assunto, assim como o corpo de bombeiros local. 

Pentágono
Pentágono Getty Images

Segundo o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, os sistemas "detetaram um problema de qualidade do ar que exige medidas de precaução até que determinemos a sua gravidade". As autoridades estão agora a trabalhar para determinar a origem e extensão do problema.

"O departamento está a executar os protocolos de proteção padrão, incluindo uma ordem de confinamento para a área afetada”, disse Parnell. “Equipas de resposta estão no local e prontas para apoiar os ocupantes do prédio.”

No local estão já várias equipas da Agência de Proteção da Força do Pentágono, assim como o corpo de bombeiros do condado de Arlington. Segundo revelou à CNN uma das fontes, foram também mobilizados para o local vários polícias, que se encontram a usar máscaras de gás e equipamentos completos de proteção química.

A equipa de segurança do Pentágono, que confirmou que foi detetado um "problema de qualidade de ar", diz que serão agora realizados vários testes adicionais. "Estes testes adicionais podem demorar entre uma a duas horas", lê-se numa mensagem citada pela CNN.

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