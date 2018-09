Brett Kavanaugh, candidato do presidente dos EUA ao Supremo Tribunal, está novamente sob suspeita. Segundo a revista The New Yorker, uma segunda mulher acusa o juiz de conduta sexual imprópria. Desta vez, o incidente terá ocorrido no acto lectivo de 1983-84, na Universidade de Yale, o primeiro de Kavanaugh na famosa faculdade.

A denúncia foi feita por Deborah Ramirez, actualmente com 53 anos (na altura dos factos os dois teriam 18 anos), numa entrevista dada a Ronan Farrow, o jornalista que denunciou casos de crimes sexuais, como os relativos de Harvey Weinstein.



À The New Yorker, Deborah contou que Kavanaugh terá pressionado o pénis contra o seu rosto, tendo ela tocado no membro sem querer quando o tentava afastar. O incidente terá ocorrido durante uma festa no dormitório, perante vários colegas, que se riram e ridicularizaram a situação. Ramirez admitiu que ambos estavam embriagados no momento.

A revista contactou vários ex-alunos, sem conseguir confirmar o alegado abuso – e apresentando visões diferentes dos factos. "É credível que ela tenha estado sozinha com um grupo de rapazes tipo alcateia que acharam que seria engraçado atormentar sexualmente uma rapariga como Debbie? Sim, sem dúvida. É credível que Kavanaugh fosse um deles? Sim", disse James Roche, que foi colega de quarto do juiz e se tornou amigo de Ramirez.

Já um grupo de três ex-alunos decidiu enviar um comunicado conjunto desmentindo os factos. "Podemos dizer convictamente que, se o incidente que a Debbie alega ter ocorrido tivesse acontecido, nós teríamos assistido ou ouvido falar dele — e isso não aconteceu", disseram.

A New Yorker garantiu ainda que, pelo menos quatro, gabinetes de senadores democratas receberam informações sobre este caso – e que dois deles o estão a investigar. O caso também já terá chegado ao conhecimento de políticos da ala republicana.



Kavanaugh, numa resposta enviada à revista, garantiu que "o suposto acontecimento de há 35 anos não aconteceu". "Isto é difamação pura e simples", reforçou, dizendo que espera defender o bom nome no Senado, na quinta-feira. Também a Casa Branca defendeu o juiz, defendendo que a acusação foi "planeada para derrubar um bom homem".

Em resposta, a New Yorker garantiu que foi a revista a contactar Ramirez e que a antiga aluna se mostrou reticente a falar abertamente sobre o caso, numa primeira fase, por ter bebido em excesso nessa festa. Alguns dias depois, assegurou que estava convicta das suas memórias e decidiu falar.

Primeira acusadora confirma testemunho no Senado

A primeira mulher a acusar Kavanaugh de abuso sexual vai testemunhar no Senado na próxima quinta-feira. "Estamos comprometidos em avançar com uma audiência pública na quinta-feira, 27 de Setembro, às 10h00 (15h00 em Lisboa). Apesar das atuais ameaças à sua segurança e à sua vida a Dr.ª Ford acredita que é importante para os senadores ouvi-la directamente", lê-se numa mensagem dos conselheiros de Christine Blasey Ford, citada pela imprensa.

"Fizemos progressos importantes, Ford acredita que é importante para os senadores ouvirem directamente dela sobre a agressão sexual que sofreu. Ela concordou em ir em frente", disseram os advogados de Ford, que irá testemunhar depois do juiz falar no Senado.

O testemunho é tido como um momento chave no processo de confirmação do juiz para o Supremo Tribunal.

Os advogados de Ford disseram que não foram informados sobre quem irá interrogar a suposta vítima do juiz, embora seja habitual que nas audiências públicas sejam os próprios senadores quem interroga as testemunhas.

Ford acusou Kavanaugh de a ter agredido sexualmente numa festa, quando ambos andavam na escola secundária, nos princípios da década de 1980. O juiz negou mas a questão está a atrasar a sua confirmação para o Supremo.

Uma mulher chamada Leland Keyser, que supostamente foi identificada por Ford como uma das cinco pessoas presentes na festa, disse ao comité de senadores "não conhecer o senhor Kavanaugh" e não se lembrar de "ter estado alguma vez" num encontro com ele, com o sem a presença da suposta vítima.



Com Lusa