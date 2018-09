Depois de ter sido acusado na semana passada por Christine Blasey Ford de a ter agredido sexualmente quando eram os dois adolescentes, Brett Kavanaugh reagiu e classificou as afirmações como "completamente falsas" e que a situação descrita pela mesma "nunca aconteceu".

"Esta é uma alegação completamente falsa", escreveu o juiz nomeado por Trump para o Supremo Tribunal norte-americano num comunicado emitido pela Casa Branca. "Eu nunca fiz nada que a acusadora descreve – a ela ou a qualquer outra pessoa", garantiu.

A acusação sobre Kavanaugh foi feita há cerca de uma semana através de uma carta enviada à senadora democrata Dianne Feinstein por uma vítima na altura anónima - Christine Blasey Ford não quis assumir-se até domingo, altura em que a investigadora e 51 anos aceitou revelar a sua identidade ao The Washington Post.

Ford contou na carta e ao jornal norte-americano que há mais de 30 anos, quando esta tinha 15 anos e o juiz 17, que este tentou agredi-la sexualmente. Os dois eram colegas na mesma escola secundária de Maryland, em 1982, e durante uma festa numa casa de outro colega, Kavanaugh e outro rapaz, ambos "bêbados", encurralaram-na num quarto da habitação e atiraram-na para cima de uma cama. Ford descreveu que o segundo rapaz assistiu o agora juiz a apalpá-la por cima das roupas e depois tentou remover as mesmas.





Professor Ford and Judge Kavanaugh should both testify under oath before the Judiciary Committee.