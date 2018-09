O presidente dos EUA, Donald Trump, terá aconselhado o ministro dos negócios estrangeiros espanhol a construir um muro no deserto do Sara para travar crise migratória.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao ministro dos negócios estrangeiros espanhol, Josep Borrell, que tinha um plano infalível para terminar com a crise migratória do Mediterrâneo: construir um muro à volta do deserto do Sara.

As declarações terão sido feitas durante a visita do ministro espanhol aos EUA, em Junho.

A sugestão do presidente terá acontecido no âmbito de uma discussão da situação actual de Espanha que serve como porta de entrada para os migrantes que seguem a "rota do Mediterrâneo Ocidental" para a Europa a partir do norte de África, sendo grande parte destes refugiados de países subsarianos.

O que Donald Trump pode não ter percebido é que o deserto do Sara tem mais de 4.800 quilómetros de extensão e 9.200.000 metros quadrados, até porque, segundo Borrell, o presidente norte-americano terá afirmado: "A fronteira do Sara não pode ser maior do que a nossa fronteira com o México", afirma o El País.

Borrell terá dito ao presidente dos EUA que não concordava com esta solução e que precisavam de encontrar outras formas de controlar os movimentos migratórios. Depois do ministro do interior italiano, Mateo Salvini, ter recusado a entrada de barcos com migrantes no país, Espanha tem sido o ponto de entrada mais procurado.

Dos 12 500 refugiados que entraram na União Europeia em agosto cerca de 6.500 - a maioria vindos de Marrocos, Mali e Guiné - foram para Espanha.