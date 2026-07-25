Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Trump anuncia investigação sobre práticas comerciais da UE a empresas norte-americanas

Lusa 09:12
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Numa longa publicação nas redes sociais, Trump disse que já tinha alertado a UE para a sua prática de multar as empresas tecnológicas como a Google, a Apple, a Meta ou a Amazon.

Os EUA vão abrir uma investigação sobre as práticas comerciais da União Europeia, adiantou sexta-feira o Presidente Donald Trump, alegando que aplicou injustamente milhares de milhões de dólares em multas contra a Google, Apple e outras gigantes tecnológicas norte-americanas.

Donald Trump defende gigantes tecnológicas norte-americanas
Donald Trump defende gigantes tecnológicas norte-americanas Rod Lamkey, Jr./AP

O republicano fez o anúncio um dia depois de a UE ter multado a Google em 890 milhões de euros (mil milhões de dólares), depois de ter afirmado que a gigante tecnológica violou as regulamentações 'antitrust' digitais ao criar o Google Play e o seu omnipresente motor de busca para direcionar os consumidores para os seus próprios serviços e aplicações em detrimento da concorrência.

Numa longa publicação nas redes sociais, Trump disse que já tinha alertado a UE para a sua prática de multar as empresas tecnológicas norte-americanas. Citou a Google, a Apple, a Meta, a Amazon e outras gigantes tecnológicas.

"Os Estados Unidos da América não são um 'COFRE' para a Europa, nem permitiremos que o sejam!", sublinhou Trump, acrescentando que a sua publicação deve servir de aviso para uma investigação comercial imediata "sobre a prática de 'ROUBAR' empresas americanas e, consequentemente, o contribuinte americano".

"A União Europeia vai pagar um preço muito elevado por esta conduta ilegal e altamente pouco ética, para a qual tenho alertado constantemente", vincou.

Na publicação, Trump afirmou ainda que as penalizações contra as empresas "serão totalmente revertidas" e previu que "uma TARIFA substancial" seria imposta à UE "o mais rapidamente possível".

A ação de Trump surge um dia depois de a Casa Branca ter anunciado tarifas de dois dígitos sobre as importações de mais de 60 países, acusando-os de não aplicarem adequadamente as proibições de produtos fabricados com trabalho forçado.

As novas tarifas substituem os impostos de importação temporários de 10% em todo o mundo que Trump impôs depois de o Supremo Tribunal norte-americano ter derrubado as suas tarifas mais elevadas.

As novas tarifas estão a ser implementadas com base na Secção 301 da Lei do Comércio de 1974, que permite ao chefe de Estado impor impostos de importação e outras sanções contra países que adotem práticas comerciais "injustificáveis", "irrazoáveis" ou "discriminatórias".

A União Europeia (UE) tomou esta sexta-feira "nota positiva" das novas tarifas aduaneiras anunciadas pelos Estados Unidos e que respeitam o teto de 15% previsto no acordo assinado há um ano entre os dois blocos.

"A UE nota positivamente o facto de este resultado estar em conformidade com os compromissos pautais dos EUA acordados no âmbito da Declaração Conjunta UE-EUA", disse o porta-voz da Comissão Europeia para o Comércio, Olof Gill.

"Estabelece uma taxa de tributação de 10% 'tudo incluído' para a UE e reintroduz as isenções de direitos aduaneiros adicionais sobre certos produtos europeus, como a cortiça e os diamantes", além de bens que já estavam isentos, como os aviões e as suas peças sobresselentes, bem como os medicamentos genéricos, sublinhou o porta-voz.

Isto cria uma "dinâmica positiva" para as conversações transatlânticas sobre diversos temas, desde as matérias-primas estratégicas à inteligência artificial, adiantou ainda Gill.

Artigos Relacionados
Tópicos Presidente dos EUA EUA Mil Milhões de euros Milhões de euros União Europeia Donald Trump Estados Unidos Casa Branca
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Trump anuncia investigação sobre práticas comerciais da UE a empresas norte-americanas