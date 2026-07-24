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24 de julho de 2026 às 23:00

"Eles ainda não estão prontos": Trump adia expectativa de eleições na Venezuela

O presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu que a Venezuela não está pronta para avançar com um processo eleitoral, sublinhando que, apesar da evolução registada, ainda são necessárias mais garantias antes da realização de eleições.

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