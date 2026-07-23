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23 de julho de 2026 às 22:30

Jovens gozam com Trump em pleno comício e momento torna-se viral

Enquanto Donald Trump falava no palco, alguns jovens começaram a reproduzir, de forma exagerada, os seus gestos característicos, provocando as gargalhadas de parte da assistência.

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