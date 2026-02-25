Trump anuncia “guerra contra a fraude” e nomeia JD Vance para a liderar

No seu primeiro discurso sobre o Estado da União perante o Congresso.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na noite de terça-feira que o vice-presidente, JD Vance, irá liderar a resposta nacional do Governo à alegada fraude no sistema de assistência social.



Donald Trump e o seu vice-presidente, JD Vence AP

"Esta noite, anuncio oficialmente a guerra contra a fraude, que será liderada pelo nosso grande vice-presidente, JD Vance", afirmou Trump, no seu primeiro discurso sobre o Estado da União perante o Congresso.

Trump não deu detalhes sobre o alcance da autoridade conferida a JD Vance ou das funções do vice-presidente.

Trump criticou duramente a corrupção no Congresso, pedindo que os congressistas proíbam a negociação de ações por legisladores.

"Mas quando se trata da corrupção que assola os Estados Unidos, não há exemplo mais impressionante do que Minnesota, onde membros da comunidade somali desviaram cerca de 19 biliões de dólares (16 mil milhões de euros) dos contribuintes americanos", acusou.

Trump intensificou a retórica contra as fraudes em dezembro, depois dos procuradores do estado do Minnesota revelarem novos detalhes sobre um esquema gigantesco que desviou milhares de milhões de dólares de programas federais.

O chefe de Estado culpou os imigrantes somalis pelos casos de fraude sob investigação no Minnesota, declarando que a nova "guerra contra a fraude" irá sanar o défice orçamental do país, sem fornecer mais explicações.

"Se conseguirmos encontrar fraudes suficientes, teremos um orçamento equilibrado da noite para o dia", disse, sem indicar como é que esses resultados se concretizarão.

À medida que aprofundou o discurso em torno dos temas de imigração, crime, segurança eleitoral e questões de género, Trump direcionou as críticas aos democratas presentes no Capitólio.

"Essas pessoas são loucas, são loucas. (...) Os democratas estão a destruir o nosso país, mas conseguimos impedi-los por um triz", afirmou.

Trump criticou também os democratas por se recusarem a financiar o Departamento de Segurança Interna, condicionando esse financiamento a novas restrições aos agentes federais que executam a campanha de Trump contra a imigração ilegal.

Os democratas indicaram que não permitirão nem mesmo um financiamento temporário sem que sejam adotadas medidas para restringir as táticas dos agentes de imigração.

Contudo, Trump declarou que não vê motivos para negociar com os democratas e, em vez disso, exigiu a reabertura do departamento.

O chefe de Estado voltou a insistir em falsas alegações de fraude eleitoral, acusando os democratas de trapacear para vencer as eleições.

