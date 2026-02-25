Sábado – Pense por si

Mundo

Trump assegura que novas tarifas não precisarão de aprovação do Congresso

Lusa 07:45
Presidente dos EUA classificou a decisão do Supremo Tribunal como "lamentável" e "totalmente errada".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou na noite de terça-feira que as novas tarifas implementadas após o recente revés do Supremo Tribunal não precisarão de intervenção do Congresso para se tornarem permanentes.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos AP

O Presidente classificou a decisão do Supremo Tribunal como "lamentável" e "totalmente errada", mas evitou repetir os duros ataques pessoais a juízes que lançou na semana passada, e na noite de terça-feira compareceram presencialmente à sessão no Capitólio.

No seu primeiro discurso sobre o Estado da União perante o Capitólio, Trump afirmou que a continuidade das tarifas globais que impôs recentemente significa que "não será necessária nenhuma ação do Congresso".

Na passada sexta-feira, o Supremo decidiu que Trump excedeu a autoridade ao impor tarifas abrangentes a vários países usando uma lei reservada para emergências nacionais, e derrubou parte da anterior política tarifária.

Trata-se de um raro revés para o Governo no Supremo, onde os conservadores possuem uma maioria confortável.

Mas o magnata republicano garantiu, perante os juízes que assistiam ao discurso no Capitólio, que usará outras leis para aplicar as tarifas, "levando a uma solução ainda mais forte do que antes".

O discurso do Presidente está a ser acompanhado com particular interesse este ano, uma vez que o país realiza eleições intercalares em novembro, nas quais os republicanos lutam para manter a sua curta maioria no Senado e na Câmara dos Representantes.

"Acredito que as tarifas alfandegárias, pagas por países estrangeiros, irão, como no passado, substituir substancialmente o sistema moderno de imposto de renda — aliviando muito o fardo financeiro das pessoas que amo", afirmou.

Contudo, apesar de Trump afirmar que os países estrangeiros pagam tarifas americanas, são na realidade os importadores americanos que pagam esses impostos.

Tópicos senado Presidentes norte-americanos Tarifas Donald Trump
