Trump afirmou que “não vai permitir” que Israel anexe a Cisjordânia

Benjamin Netanyahu chegou a Nova Iorque na quinta-feira e hoje vai discursar na Assembleia Geral da ONU.

Donald Trump disse que não vai permitir que Israel anexe a Cisjordânia ocupada, rejeitando as posições de alguns políticos israelitas que têm defendido que os reconhecimentos do Estado da Palestina por parte de países ocidentais podem ter como resposta a anexação de partes da Cisjordânia para impedir a formação do Estado.



Trump nega luz verde à anexação da Cisjordânia por Israel AP Photo/Susan Walsh, File

“Não permitirei que Israel anexe a Cisjordânia. Não, não o permitirei. Isso não vai acontecer”, garantiu o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval e acrescentou: “Já chega. É hora de parar agora”.

Trump fez estas declarações na quinta-feira, dia em que Benjamin Netanyahu chegou a Nova Iorque para discursar na Assembleia Geral da ONU, esta sexta-feira.

Desde que países como o Reino Unido, Austrália, França, Canadá e Portugal anunciaram o reconhecimento da Palestina que muito se tem falado da sobre como Benjamin Netanyahu pode retaliar e o discurso desta sexta-feira pode dar pistas sobre o que se segue.

O primeiro-ministro israelita tem enfrentado pressões por parte das fações de extrema-direita que fazem parte da sua coligação para anexar a Cisjordânia ou uma faixa de território ao longo da fronteira com a Jordânia.

A realidade é que Israel detém vários colonatos no território da Cisjordânia e em agosto foi aprovada a criação de mais um, conhecido como projeto E1, que pretende isolar Jerusalém Oriental, atualmente mantido sob ocupação militar israelita, dos territórios palestinianos. Na altura Bezalel Smotrich, ministro das Finanças israelitas, considerou que a aprovação do E1 “enterra a ideia de um Estado palestiniano”.

Cerca de 700 mil colonos israelitas vivem entre os 2,7 milhões de palestinianos da Cisjordânia.