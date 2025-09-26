Sábado – Pense por si

Membros da Eurovisão vão decidir quem participará na edição de 2026 enquanto aumentam os apelos para a exclusão de Israel

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 09:51
A Irlanda, Holanda, Eslovênia e Espanha ameaçaram não participar no festival a não ser que Israel seja excluído da competição devido à guerra em Gaza.

Os organizadores da Eurovisão afirmaram que os países membros vão votar, em novembro, para decidir quais são os países que podem estar presentes na edição de 2026, numa resposta ao aumento de pedidos para que Israel seja excluído devido às suas ações em Gaza. 

Eurovisão 2025 tem palco em Basel, enquanto aumentam os apelos para a exclusão de Israel
AP Photo/Martin Meissner, File

O porta-voz Dave Goodman, esta sexta-feira, que o conselho da União Europeia de Radiodifusão, que reúne as emissoras públicas, enviou uma carta aos seus membros a indicar que a votação vai decorrer numa assembleia geral extraordinária realizada de forma online no início de novembro. 

Países como a Irlanda, Holanda, Eslovênia e Espanha ameaçaram não participar no Festival Eurovisão da Canção a não ser que Israel seja excluído da competição devido à guerra em Gaza. A Rússia foi banida da Eurovisão depois de ter invadido a Ucrânia em 2022.  

A edição da Eurovisão 2026 vai acontecer em maio em Viena uma vez que o vencedor deste ano foi o austríaco JJ que interpretou a música Wasted Love.  

Membros da Eurovisão vão decidir quem participará na edição de 2026 enquanto aumentam os apelos para a exclusão de Israel