EUA querem controlar exportações (e dinheiro) do petróleo venezuelano indefinidamente

Dinheiro será depositado em contas americanas para protegê-lo de potenciais credores da Venezuela. EUA voltam a admitir que estão a usar o crude do país como um ponto de pressão política e comercial.

Os EUA não querem deixar margem para dúvidas. Num evento em Miami, nesta quarta-feira, o secretário de Estado da Energia, Chris Wright, voltou a reafirmar a intenção americana de controlar não só o petróleo venezuelano, como também as receitas geradas pela matéria-prima no futuro próximo.



EUA controlam exportações e dinheiro do petróleo venezuelano

"Se controlarmos o fluxo do petróleo e o fluxo do dinheiro que vem dessas vendas, temos uma grande capacidade de pressão", começou por dizer Wright, citado pela agência de notícias financeiras Bloomberg.

"Precisamos de ter esta capacidade de pressão e este controlo sobre as vendas de petróleo para apoiar as mudanças que simplesmente precisam de acontecer na Venezuela", acrescentou.

As declarações estão em linha com as feitas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira ao final do dia. "Este petróleo será vendido a preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que é usado para beneficiar o povo da Venezuela e dos Estados Unidos”, referiu Trump.

Wright foi mais longe e disse que os EUA tencionam depositar o dinheiro gerado com a venda de petróleo em contas governamentais e depois usá-lo em projetos de requalificação na Venezuela. Ao manter o dinheiro do lado americano, este fica protegido dos credores que o país da América Latina tem.

Esta quarta-feira foi anunciado que os EUA vão receber até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano, avaliados em cerca de 2,8 mil milhões de dólares.