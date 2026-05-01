Trump afirma que as hostilidades com o Irão foram "terminadas"

As forças armadas norte-americanas permanecem na região do Médio Oriente, mas a Casa Branca enviou uma carta ao Congresso a informar que as hostilidades com o Irão acabaram.

Esta sexta-feira, a Washington enviou uma carta ao Congresso a dar conta do fim da guerra iniciada contra o Irão, ao lado de Israel.



Donald Trump envia carta ao Congresso dos EUA Matt Rourke/AP

A mensagem, enviada por Donald Trump, avança a Associated Press, acaba por contornar o prazo legal de 1 de maio que a administração tinha para obter a aprovação dos membros do Congresso no sentido de continuar a guerra com o Irão.

O conflito foi iniciado há dois meses sem aprovação do Congresso, mas na mesma carta em que a Casa Branca diz que as hostilidades chegaram a um fim, Trump deixou claro que a guerra pode estar longe de terminar.

“Apesar do sucesso das operações dos Estados Unidos contra o regime iraniano e dos esforços contínuos para garantir uma paz duradoura, a ameaça representada pelo Irão para os Estados Unidos e para as nossas Forças Armadas continua significativa”, afirmou o presidente.