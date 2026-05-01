Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Trump acusa UE de violar acordo e sobe para 25% taxas sobre automóveis e camiões

Lusa 01 de maio de 2026 às 18:45
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de abril
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de abril
As mais lidas

Após o Supremo Tribunal ter invalidado, em fevereiro, grande parte das tarifas que Donald Trump já tinha estabelecido, o presidente norte-americano continua a querer aumentar tarifas sobre mercadorias estrangeiras.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou esta sexta-feira a União Europeia (UE) de violar o acordo comercial negociado com Washington e anunciou que, como consequência, vai aumentar para 25% as tarifas sobre os automóveis e camiões fabricados pelo bloco.

Donald Trump acusa UE de não cumprir acordo comercial
Donald Trump acusa UE de não cumprir acordo comercial Alex Brandon/AP

"Tenho o prazer de anunciar que, uma vez que a União Europeia não está a cumprir o nosso acordo comercial integralmente acordado, na próxima semana aumentarei as tarifas sobre os automóveis e camiões da União Europeia que entrem nos Estados Unidos. A tarifa será elevada para 25%", escreveu Trump na sua plataforma de redes sociais, Truth Social.

Trump insistiu que "está plenamente entendido e acordado que, se os automóveis e camiões forem fabricados em fábricas localizadas nos Estados Unidos, não será imposta qualquer tarifa".

"Atualmente, existem muitas fábricas de automóveis e camiões em construção, com um investimento superior a 100 mil milhões de dólares, um valor recorde na história do fabrico de veículos. Estas fábricas, com mão-de-obra americana, abrirão as suas portas muito em breve", acrescentou.

O Presidente norte-americano disse que "nunca se viu nada parecido com o que está a acontecer hoje nos Estados Unidos", referindo-se aos compromissos de investimento dos países com quem Washington assinou acordos comerciais em troca de uma redução das chamadas tarifas "recíprocas" que impôs.

Não é claro sob que autoridade Trump aumentará as tarifas sobre a UE, após o Supremo Tribunal ter invalidado, em fevereiro, grande parte das que já tinha estabelecido, desmantelando assim o esquema tarifário utilizado na sua guerra comercial contra os parceiros dos Estados Unidos.

Após este revés, o Presidente dos Estados Unidos impôs uma nova tarifa global temporária de 10% sob uma nova estrutura legal, que teoricamente deverá ser prorrogada pelo Congresso em julho.

Em meados de 2025, ambos os lados chegaram a um acordo pelo qual a UE aceitaria uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos enviados para os Estados Unidos em troca da importação da maior parte dos produtos norte-americanos com tarifas de 0%.

O acordo comercial aguarda ainda ratificação por Bruxelas, depois de o Parlamento Europeu ter solicitado uma série de salvaguardas que permitiriam a suspensão da sua implementação caso Trump ameace impor novas tarifas ao bloco ou ponha em risco a sua integridade territorial, como ocorreu em janeiro durante a crise diplomática sobre o controlo da ilha dinamarquesa da Gronelândia.

Artigos Relacionados
Tópicos Camiões Automóveis Tarifas Automóvel União Europeia Donald Trump Estados Unidos Washington D.C.
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Trump acusa UE de violar acordo e sobe para 25% taxas sobre automóveis e camiões