O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou, esta quinta-feira, que cortar todos as pontes com a China é "uma opção", numa altura em que existe um ambiente de tensão entre as duas principais potências mundiais.

"Os Estados Unidos, naturalmente, mantêm uma opção política, sob várias condições, de cortar todas as pontes com a China", afirmou no Twitter Donald Trump.





It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!