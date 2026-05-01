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Israel afirma que ativistas da flotilha detidos já se encontram na Grécia

01 de maio de 2026 às 13:39
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Dois deles – um brasileiro e um palestiniano – serão levados para Israel para interrogatório.

Os cerca de 175 ativistas da Flotilha Global Sumud, detidos por Israel em águas internacionais, já se encontram na Grécia, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita.

Protestos em Itália depois da detenção dos ativistas da flotilha
Protestos em Itália depois da detenção dos ativistas da flotilha AP

O Ministério anunciou, contudo, que dois deles – um brasileiro e um palestiniano – serão levados para Israel para interrogatório.

Numa mensagem nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita anunciou esta sexta-feira a decisão de transferir o palestiniano Saif Abu Keshek para Israel como “suspeito de pertencer a uma organização terrorista” e o brasileiro Thiago Ávila como “suspeito de atividades ilegais”, sem especificar as acusações.

“Todos os ativistas da flotilha já estão na Grécia, com exceção de Saif Abu Keshek e Thiago Ávila”, disseram depois fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, referindo-se às cerca de 175 pessoas detidas na quinta-feira pelas forças israelitas enquanto viajavam para a Faixa de Gaza em missão humanitária.

Ávila, que participou noutras flotilhas para Gaza, foi detido em abril no aeroporto de Buenos Aires depois de lhe ter sido negada a entrada na Argentina — um aliado de Israel — onde deveria anunciar a delegação local da Flotilha Global Sumud. O brasileiro é um dos coordenadores da Flotilha Global Sumud para Gaza e participou recentemente no Comboio Nossa América para Cuba.

Abu Keshek é também coordenador da flotilha e, numa entrevista ao Middle East Eye em setembro de 2025, defendeu a estratégia de não-violência face aos relatos de que Israel planeava designar os ativistas como terroristas.

O exército israelita intercetou 22 das 58 embarcações da flotilha na madrugada de quinta-feira, a cerca de 100 quilómetros a oeste da ilha grega de Creta, em águas internacionais, e transferiu os ativistas para um navio israelita.

Hoje, 33 das embarcações participantes navegavam ao longo da costa sul de Creta em direção à Faixa de Gaza, de acordo com o localizador de navios da organização, mas o seu destino é ainda desconhecido.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia confirmou que estava a coordenar com as autoridades israelitas o desembarque seguro dos ativistas na Grécia. Uma delegação do Ministério grego deslocou-se na quinta-feira à noite ao ponto de chegada dos ativistas para coordenar ações e cooperar com as autoridades consulares estrangeiras.

Pelo menos três portugueses participam na flotilha, avançou na quinta-feira o Governo de Portugal, adiantando aguardar que Israel confirme se estavam entre os detidos na interceção de alguns barcos realizada quarta-feira à noite.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, disse na quinta-feira que o embaixador israelita foi chamado para dar explicações sobre a detenção de ativistas pró-palestinianos, garantindo que as autoridades consulares estão preparadas para acolher os portugueses, na Grécia ou em Israel.

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